ビザンチンドリーム（牡５歳、栗東・坂口智康厩舎、父エピファネイア）は、カタールで行われるアミールＴ・Ｇ２（２月１４日、アルライヤン競馬場、芝２４００メートル）でクリスチャン・デムーロ騎手＝イタリア＝と新コンビを組むことが分かった。１月２４日、坂口調教師が明らかにした。これまで、バウルジャン・ムルザバエフ、レネ・ピーヒュレク、オレリアン・ルメートル、アンドレアシュ・シュタルケ、オイシン・マーフィ