日本中に眠っている個性的な物件・住宅を紹介している、チャンネル登録者数75万のYouTubeチャンネル『ゆっくり不動産』。【衝撃の中身】「まるで洞窟のような異世界」わずか9坪の町家の「衝撃の間取り」を見るそんな人気チャンネルを運営している中の人に、スモールハウス物件について話を聞いた。（全5回の1回目／続きを読む）◆◆◆――今回は京都の「わずか9坪の町家」をリノベーションした物件を見てきたそうですね。ゆっ