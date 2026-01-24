〈《約550万円の極小一軒家が…》クレーン車で設置するコンパクト物件の意外すぎる「間取り」〉から続く日本中に眠っている個性的な物件・住宅を紹介している、チャンネル登録者数75万のYouTubeチャンネル『ゆっくり不動産』。【衝撃の中身】《自分で組み立てる家》広さわずか3坪の住宅の衝撃的な「間取り」を見るそんな人気チャンネルを運営している中の人に、スモールハウス物件について話を聞いた。（全5回の4回目／続きを