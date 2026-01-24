〈《最短2日で完成する小屋》4.5畳でウッドデッキも…衝撃的だった組み立て式の小屋の「間取り」〉から続く日本中に眠っている個性的な物件・住宅を紹介している、チャンネル登録者数75万のYouTubeチャンネル『ゆっくり不動産』。【衝撃の中身】《わずか1日で完成する3Dプリンター住宅》まるで宇宙船のような物件のユニークすぎる「間取り」を見るそんな人気チャンネルを運営している中の人に、スモールハウス物件について話を