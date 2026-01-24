おしりで甘えるチワワの様子が、SNSで話題となっている。【映像】尻尾をビュンビュンさせ甘える様子（実際の映像）夜ごはんの少し前、チワワのいずも丸くん（6歳）は、そろそろ撫でてほしい時間。いつものように、そっとお尻を向けてくる。慎重で、ちょっと怖がりな性格なのに、家の中では、こんなふうに甘えるのが日課だ。撫でるたびに、嬉しそうにしっぽが揺れて、またお