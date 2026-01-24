〈「金を借りたまま返さないといった事例も数多く…」プルデンシャル生命社員の31億円超詐取、端緒となった元社員の連続逮捕〉から続く顧客500名超から31億円以上を詐取していたことが明らかになったプルデンシャル生命保険。1月23日、同社は問題を公表してから初めて記者会見を開いた。【写真】この記事の写真を見る（3枚） 間原寛社長は「長年にわたり重大な不適切行為が発覚し、被害に遭われたお客様