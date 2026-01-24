スピードスケート女子の高木美帆選手（３１）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が２３日、ドイツ・インツェルで開幕したワールドカップ（Ｗ杯）の１５００メートルで２位に入り、５シーズン連続、通算６度目となる種目別総合優勝を飾った。２月６日開幕のミラノ・コルティナ五輪で目指している同種目で初の金メダル獲得に向け、弾みをつけた。高木選手は、序盤から飛ばす同組の選手に引っ張られるようにスピードに乗り、全体トップのペ