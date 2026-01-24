モデルの仁香（50）が24日、自身のインスタグラムを更新。留学中の長男が18歳の誕生日を迎えたことを報告した。「Happy 18th birthday, my precious son」と米国留学中の長男が18歳の誕生日を報告。「あっという間の18年でしたこの世に誕生し、どれだけの幸せを息子からもらい、どれだけ人として成長させてもらったか、、測り知れません。この子に出会えた奇跡に本当に感謝しています」とつづった。「すくすくと育ち、純粋