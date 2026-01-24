2026年夏に日本公開されるDCユニバース最新作『スーパーガール』にジェイソン・モモアが登場する最新映像が公開された。 参考：『スーパーガール』2026年夏日本公開決定アクションシーン満載のティザー予告も 本作は、2022年にDCスタジオの共同CEOに就任したジェームズ・ガンによる、『スーパーマン』に続くDCユニバース最新作。スー