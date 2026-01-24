福岡空港は、「福岡空港から海外へ！5,000円キャッシュバックキャンペーン！」を1月5日から2月28日まで実施する。対象は佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、広島、山口の各県在住者で、福岡空港国際線発着の海外旅行をキャンペーン期間中に新規で予約した人に、電子ギフト5,000円をキャッシュバックする。対象となる出発期間は3月14日から6月30日までで、条件を満たした応募者には申込先着順で電子ギフトを付与する。ギフトはA