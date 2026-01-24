中国を率いるアントニオ・プチェ監督が、日本戦に向けて意気込みを伝えた。サウジアラビアで開催されているU-23アジアカップで、残すは決勝戦のみ。中国は大岩剛監督が率いる日本と相まみえる。AFC（アジア・サッカー連盟）によると、プチェ監督は「とても興奮している。これは歴史的な試合で、大きな夢だ」とコメント。「困難は承知しているが、タイトルを獲得したいと思っている。決勝に進出できただけでも特別なことだが