元AKB48の相笠萌さんは1月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。ネット上の一部コメントに苦言を呈し、反響が寄せられました。【写真】10年前と現在の相笠萌「ヲタクに喧嘩売るアイドル、嫌いじゃない」相笠さんは「顔変わりすぎって定期的に書かれるけどよく見たら別にそんな変わってないし10年経ったらこのくらいは変わるだろ」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目が昔の、2枚目が現在の相笠さんの自撮りショットです。どちらも美し