しばらくの間、厳しい寒さとなっていますが、まだまだ冷え込みや大雪が続きそうです。きょう24日 (土) からあす25日 (日) にかけて、山陰から北陸や東北、北海道の日本海側を中心に引き続き雪が降るでしょう。雷を伴う所や、風の強まる所もありそうです。また、西日本のその他の地域や東海、甲信、東北太平洋側でも所により雪や雨が降り、平野部でも雪の降る所があるでしょう。大雪や路面の凍結による交通障害に警戒してください。