自民党の古屋圭司選対委員長は24日、岐阜県恵那市で開いた自身の事務所開きで「高市内閣の支持率は高いが、期待感だ。期待感を実感に変えていく」と述べ、衆院選で「責任ある積極財政」などを訴えていく考えを示した。