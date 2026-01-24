キング姉さんが早くも魅せた。24日の中山2R・3歳未勝利（ダート1800メートル）で、今週から短期免許で来日した女性ジョッキー、R・キング（35）騎乗の3番人気スノースコール（牡＝加藤征、父クリソベリル）が勝利。レース中盤で先手を奪取し、そのまま押し切った。キングは「いいスタートから前めのポジション。長くいい脚を使うタイプだと厩舎から聞いていたので、スタミナ勝負に持ち込んだ。最後は疲れていたけど、馬がよく