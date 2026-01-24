お笑いコンビ・ハイヒールのモモコ（61）が24日、自身のインスタグラムを更新。長男・仁一郎さん（30）夫妻との3ショットを公開した。【写真】ハイヒール・モモコ＆長男＆義娘の“顔出し”3ショット※2枚目昨年6月に仁一郎さんの結婚を報告していたモモコ。以降、モモコのインスタではたびたび、ウエディングフォトや食事会の様子が紹介されている。この日は「東京に行っても時間が合えば、長男と嫁と食事します 帰省の時