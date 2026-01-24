平野レミ大百花この記事の画像を見る“シュフ”のために考えられたおいしく実用的な料理で知られる平野レミさん。食育インストラクターである義嫁・和田明日香さんとの共演などでも注目を浴びています。このほど刊行された『平野レミ大百花』（中央公論新社）は、本人が「最初で最後」と語る初の自伝。幼い頃の両親との思い出から最近のプライベートまで、あるがままの素顔が綴られています。■父が背中を押してくれた歌の仕事が