『今日、地震がおきたら』（アベナオミ/KADOKAWA）第10回【全11回】【漫画】『今日、地震がおきたら』を第1回から読む東日本大震災で、突然日常を奪われた1歳の息子と20代の夫婦。子の夜泣きやアレルギーなどから避難所生活をあきらめ、自宅避難で乗り越えることに――。この地震大国で、実は意外と多いかもしれない自宅避難者。その日々を知ってもらうことで、防災の備えの大切さを一人でも多くの人に知ってもらえたら…。世界が