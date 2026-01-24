食料品や日用品の値上げが続く中、家計の見直しを考えている人も多いでしょう。そんな中で見落としがちなのが、毎朝のコンビニコーヒーです。 今回の事例における「月4500円」という数字は、本当に高いのか、それとも妥当なのか、この記事では、スーパーのペットボトルと比べながら、「無理のない節約」ができるかを考えます。 毎朝のコンビニコーヒー、月4500円の内訳と実質コ