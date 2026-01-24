U-23韓国代表がが「大屈辱」を味わった。終始「無色無臭」な内容で大会を4位で終えた。イ・ミンソン監督が率いるU-23韓国代表は、1月24日（日本時間）、サウジアラビア・ジェッダで行われたベトナムとの2026年アジアサッカー連盟（AFC）U-23アジアカップ3・4位決定戦で、PK戦の末に6―7で敗れた。【写真】「日本は世界トップ、韓国はそのレベルにない」韓国代表は前半30分に先制点を許した。韓国代表は前半にボール支配率65％を記