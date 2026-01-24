不二家は、「ミルキー」発売75周年を記念したグッズとして、「Ball&Chain（ボールアンドチェーン）」とのコラボバッグや、ペコちゃんのソフビ人形などを詰め合わせたお楽しみ袋を発売する。「Ball&Chain」コラボバッグは、西洋菓子舗 不二家 銀座三越店および三越伊勢丹オンラインストアで販売。お楽しみ袋は、三越伊勢丹オンラインストア限定での販売となる。【この記事のすべての画像を見る】Ball&Chainコラボショッ