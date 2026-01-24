ドラマ『奪い愛、真夏』（2025）の"狂気のサレ妻"役で視聴者に強烈な印象を残し、映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』（2026）への出演も決まっている女優・高橋メアリージュン（38）が、水野美紀のハリウッド初主演作『グラスドラゴン』（2026）に出演する。【写真】服の上からわかる“バキバキ腹筋”を披露した高橋メアリージュン（全身）。他、映画『グラスドラゴン』でのシーンを一部公開同作は、様々な事情を抱えた