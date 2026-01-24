１月２４日の中山２Ｒ・３歳未勝利（ダート１８００メートル＝１６頭立て）は、３番人気のスノースコール（牡、美浦・加藤征弘厩舎、父クリソベリル）が、気迫の逃げ切りで初勝利を挙げた。今週から短期免許で来日した“キング姐さん”ことレイチェル・キング騎手（３５）＝英国＝は、初日の２鞍目で初白星を挙げた。勝ち時計は１分５７秒０（良）。内の４番枠から促して位置を取りに行き、前半はアイデアユーとハナを争う形と