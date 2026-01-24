STARTO ENTERTAINMENT所属のアイドルグループ・timeleszが、2025年に大きな注目を集めた。その背景にあったのが、追加メンバーを選出する公開オーディション『timelesz project』（以下、タイプロ）だ。Netflixで配信された同番組は、従来のアイドルファン層にとどまらず、それまでアイドル文化と距離を置いてきた層にも広く視聴され、新規ファンを爆発的に増やした。【イメージ写真】中高年が“初めての推し活”で暴走するワケ