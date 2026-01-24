ここ数年、じわじわと人気を伸ばしているのが、"演歌・歌謡男子"。その現状や魅力について、放送作家でコラムニストの山田美保子さんが解説します。【写真を見る】2026年注目の「演歌・歌謡男子」秋元康プロデュースのグループ、「純烈」弟分のグループも主婦のハートをくすぐるトーク力を身につけている大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK）出演から、『第67回輝く！日本レコード大賞』（TBS系）での「優秀作品賞