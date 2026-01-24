あなたは読めますか？突然ですが、「金輪際」という漢字読めますか？強い否定の意志を示す際によく使われる言葉ですが、漢字三文字が並ぶと少し圧倒されてしまう方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「こんりんざい」でした！「あんなに失礼な態度を取る店には、金輪際行くつもりはない」「嘘をつくような人とは、金輪際関わりたくないと強く思った」のように、断じて、絶対に、決してといった強い否定の気持ちを表す