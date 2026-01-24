あなたは読めますか？突然ですが、「論う」という漢字読めますか？「ろん」という音読みは一般的ですが、この訓読みは意外と知られていません。人の欠点などをことさらに指摘する、という行為を表す言葉です。気になる正解は……「あげつらう」でした！「論う（あげつらう）」とは、他人の欠点や短所、失敗などを、ことさらに取り上げて大げさに言い立てることを意味します。また、物事の善悪を論じ合う、議論するという意味もあり