俳優の伊藤英明（50）が23日放送のTBS「A-Studio+」(金曜後11・00)にゲスト出演。海外移住について語った。「家族としっかり向き合いたいなと思って、息子が生まれたタイミングで海外移住して。1年間米国オレゴン（州）のポートランドってところにいて」と語り出した。「その後の2年間サンディエゴにいたんですけど、その時間が凄く良かった」と回顧。仕事は「ほぼほぼ休んで」いたとして「その間はCMだけでたまに」と振り返