将棋の藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）の第2局1日目が24日、京都市の「伏見稲荷大社」で行われ、午前10時30分に午前のおやつが提供された。藤井と永瀬はともに「抹茶『千寿』と生菓子『茶の実』」を注文。永瀬はさらに玉露とホットコーヒーを追加オーダーした。メニューは境内にある甘味処「稲荷茶寮」のもの。