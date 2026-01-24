アイドルグループ「＃2i2」（ニーニ）メンバーでグラビアアイドルの天羽希純（あまう・きすみ、29）が24日、自身のインスタグラムを更新。グラビアショットを投稿した。「＃ゼロイチ学園イベント25日ちょっとえちな保健室の先生で待ってるよ！」と報告し、白のランジェリーと包帯をコラボレーションしたカットを公開した。ファンやフォロワーからも「シンプル可愛い」「エチチすぎ」「スゴすぎる」「これはヤバい」「もうメロ