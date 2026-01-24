定年を迎えるにあたり、多くの人が直面するのが「退職金をどう受け取るか」という問題です。一時金での受け取りは税制上有利とされる一方、本当にそれが最適な選択とは限りません。定年を間近に控える59歳の会社員Aさんも、銀行員の助言に迷いながら、自身の老後を見つめ直すことになりました。退職金の受け取り方で後悔しないための考え方をみていきましょう。資産運用の“お誘い”に辟易する定年直前サラリーマンプライム上場企