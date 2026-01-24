宗教法人制度は、本来、信教の自由を保障し、宗教活動の継続を支えるために設けられた。しかし近年、その制度が税制優遇を目的とした法人売買や資産移転に利用されている実態が明らかになりつつある。文化庁が危機感を示すなか、宗教法人の監視体制をどう構築するのか。制度の信頼回復に向けた議論が、いま避けて通れない局面に来ている。不活動法人約5,000…“空き家化”が生む「宗教法人売買」の闇2025年8月、文化庁が日本税理士