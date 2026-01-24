2026年1月24日放送のNHK『土スタ』に佐々木蔵之介さんが出演。ドラマ『浮浪雲』の撮影秘話や、人情あふれる作品の魅力をとことん深掘りします。そこで、佐々木さんが俳優人生の3つの転機を語った『婦人公論』2025年9月号の記事を再配信します。*****演劇の世界で時代を切り拓き、第一線を走り続ける名優たち。その人生に訪れた「3つの転機」とは――。半世紀にわたり彼らの仕事を見つめ、綴ってきた、エッセイストの関容子が訊く。