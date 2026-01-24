現代のクラウンで表現する「昔ながらのVIPセダン」2026年1月9日から1月11日にかけて開催された「東京オートサロン2026」において、アレスは「ロゼル クラウンセダン コンプリート」を出展しました。岐阜県山県市に拠点を置くアレスは、セダンを中心としたカスタムカーの販売やオリジナルパーツの開発をおこなっており、日本最大級のVIPカー専門店として知られています。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ「クラウンセダン」