浜野はるきが、新曲「鬼Kawaii」を本日1月23日にリリース。あわせてMVが公開された。 （関連：【映像あり】浜野はるき、総勢7名の“鬼カワギャルズ”たちも登場する「鬼Kawaii」MV） 本楽曲は、“自己肯定感をアゲまくるカワイイハイパーポップソング”。浜野らしいワードチョイスの中に、セルフケア／セルフエンパワーメントして生きていくことの力強さが、「鬼」と「Kawaii」という言葉に込められ