2025年9月、コーヒービジネスへの参入を宣言したフリーアナウンサーの竹内由恵。現在はネット販売専門のコーヒー店「renag coffee」を運営し、いずれはリアル店舗の展開も見据える。“3年で年商1億円を達成する”という目標に向かって日々奔走している。 【画像】自己採点は50点!? 竹内由恵が自ら淹れたコーヒー そもそも竹内はアナウンサーとして知名度は抜群で