北方謙三さんが〝人生の集大成〟と明言する一大歴史巨編『森羅記』シリーズ。第一巻『狼煙(ろうえん)の塵(じん)』の刊行を記念して、去る2025年10月に、東京・神保町でトークイベントが開かれました。読者と顔を合わせ、「一対一の勝負」（＝質疑応答）をするのは久しぶりだと高揚気味に語る北方さん。40年来のファンから、最近読み始めたという方まで、幅広い読者が集(つど)った熱気あふれるイベントの一