元テレビ朝日のアナウンサーで、現在はフリーアナウンサーとして活動しながら、ネット販売専門のコーヒー店「renag coffee」を運営する竹内由恵。子育てにフリーアナウンサーとしてのメディア仕事と、忙しい毎日を過ごす中で、2025年9月、コーヒービジネスへの参入を宣言した。 【画像】『報道ステーション』を担当するなどキャスターとして活躍していた竹内