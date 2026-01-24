福岡南署は24日、福岡市南区井尻1丁目で23日午後10時50分ごろ、帰宅中の女性が見知らぬ男と目が合い、男が女性に向かって舌を出す事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は女性と同じ電車に乗り込み大橋駅で女性に「俺降りるからな」と声をかけるなどしたという。男は30代後半、中肉中背、短髪黒髪、黒色コート、黒色ズボン、ビジネスバッグを所持。