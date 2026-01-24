SNSの投稿を確認すると、ゴルフウェア以外の姿を見る機会も多い女子プロたち。私服のほか、前夜祭などでのパーティドレス、式典での和装など、新鮮だと感じる人もいるのではないだろうか。そこで「振袖が似合う女子プロは誰か」、雑誌『ALBA』の読者にアンケートを実施。6位に選ばれたのは、インスタグラムのフォロワー数が女子プロの中でもトップクラスの吉田優利だ。【ランキング】妹の吉田鈴もランクイン！ 振袖が似合う女子プ