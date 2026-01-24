歌手のアイナ・ジ・エンド（31）が24日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。妹でダンサーのREiKAとの2ショットを投稿し、話題を呼んでいる。アイナは「おれっちの妹」ととつづり、REiKAとの2ショットを投稿した。アイナは昨年のTBS「第67回輝く！日本レコード大賞」で優秀作品賞の「革命道中-OnTheWay」を歌唱。REiKAはバックダンサーとしてパフォーマンスし、姉妹共演した。この投稿に「素敵な姉妹ですね」「尊い」