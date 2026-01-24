そろりそろり…慎重すぎる足どりで現れた猫が、SNSで話題となっている。【映像】“そろりそろり”と現れる猫の様子（実際の映像）辺りを伺いながら慎重な足どりで現れた猫の「きよし」くん（7歳）。キョロキョロと周囲を見回しているが、一体何を警戒しているのか。この日、家を訪れていたのはエアコンの修理業者さん。実は、きよしくんは家にお客さんが来るといつも隠れてしまうんだそう