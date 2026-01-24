ロシアによるウクライナ侵攻を巡り、アメリカを交えた3カ国による和平協議の初日が終了しました。領土の問題を焦点に24日も協議は続けられます。【映像】攻撃を受けたウクライナの様子UAE=アラブ首長国連邦のアブダビで23日に始まった和平協議はアメリカ、ウクライナ、ロシアの3カ国の実務者が全面侵攻後初めて一堂に会して行われています。協議に先立ちゼレンスキー大統領は「東部ドンバス地方の問題が鍵になる」と述べてい