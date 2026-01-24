日本付近は25日にかけて再び大雪のピークとなり、広い範囲で雪の降り方が強まる見込みで、交通障害などに警戒が必要です。21日ごろから続く寒波の影響で、日本海側を中心に雪が降り続き、積雪がすでに平年の2倍以上となっている所があります。25日にかけても上空には強い寒気が断続的に流れ込む見込みで、日本海側を中心に再び大雪のピークとなりそうです。特に、東北や北陸、東海地方では、活発な雪雲の影響で短い時間に雪が強ま