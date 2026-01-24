俳優の伊藤英明が２３日放送の「Ａ―Ｓｔｕｄｉｏ＋」（ＴＢＳ系）に出演し、妻への感謝を語った。独身時代の伊藤は撮影が終わると毎日飲み歩いていたという。「食べるものと飲み代で宵越しのお金を持たない。バカだったよね」と話した。ＭＣの笑福亭鶴瓶は「バカだった時があっていいのよ。全然ないままで来てるよりも」と理解を示した。結婚を諦めている所があったという伊藤だが妻と出会い「この人だ」と運命を感じた。友