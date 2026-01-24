正月ムードも落ち着き、各局も特番中心の編成からレギュラー放送に戻ってきた。それと同時に、多種多様な冬クールのドラマが続々と始まっている。『ヤンドク！』（フジテレビ系）は第1話がTVerで200万回以上再生され、好調なスタートを見せた。『ラムネモンキー』（フジテレビ系）は反町隆史（52）、大森南朋（53）、津田健次郎（54）のトリプル主演という豪華な布陣で注目されている。そこで本誌はWEBアンケートツール「Freeasy」