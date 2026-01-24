放送作家・脚本家の小山薫堂とフリーアナウンサーの宇賀なつみがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「日本郵便 SUNDAY’S POST」（毎週日曜15:00〜15:50）。1月18日（日）の放送は、元マイケル・ジャクソンの専属料理人、シェフの高谷敏雄さんをゲストに迎えて、お届けしました。（左から）パーソナリティの小山薫堂、高谷敏雄さん、宇賀なつみ◆マイケル・ジャクソンの食事は「量よりもバリエーション」今回の放送では