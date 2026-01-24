僕の愛読書は週刊誌です、と公言していますが、大抵の人は笑います。週刊誌は週に2〜3冊は読みます。昔から単行本はニガ手で老齢と共に読書に対する根気がなくなっています。その点、週刊誌はサラッと目を通すだけで、根気よく読むということもありません。それだけでなく、森羅万象の記事が散らばっているので、退屈することなく、時間つぶしには最高です。そして知らず知らず社会的な知識欲も満足させてくれます。内容の大半