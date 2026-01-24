俳優・藤岡弘、の次女でモデル・女優の天翔天音が振り袖姿を披露した。天翔は２４日までに自身のインスタグラムで「２０２６．１．１２成人しました」と始めると、真っ赤な振り袖姿をアップ。「少し遅くなりましたが、先日、成人の日を迎えることができました２０年間愛情をもってここまで育ててくれた両親に感謝です。これからはわたしから恩返しをしていきたいと思います」と続け、父・藤岡弘、と三女でモデルの藤岡舞衣と