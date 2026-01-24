ブルージェイズからＦＡとなっている通算２２１勝右腕、Ｍ・シャーザー投手（４２）が開幕後まで新天地決定のタイミングを遅らせる可能性があると２３日（日本時間２４日）、米スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」が報じた。同サイトによると、２２日（同２３日）に電話取材に応じた右腕は「特定の球団から声がかかれば、いつでも契約できる状態にある」と語ったという。一方で、希望する球団からのオファーがない場合は開